Хенмэн — о Циципасе: он в состоянии стагнации, за последние месяцы его игра не улучшилась

Экс четвёртая ракетка мира Тим Хенмэн высказался о перспективах седьмой ракетки мира, греческого теннисиста Стефаноса Циципаса после вылета с Australian Open от Тейлора Фритца.

«Я думаю, что он может вернуть лучшую игровую форму, но сейчас я бы сказал, что он в состоянии стагнации. Когда я вспоминаю, как хорошо он играл в прошлом, выходил в финалы турниров «Большого шлема», я чувствую, что за последние 12 месяцев его игра не улучшилась.

Он перестал развивать свою игру, остался на прежнем уровне. Он не стал хуже, но другие игроки стали лучше. Те же Алькарас, Синнер, Руне, думаю, уже перегнали его.

Дела важнее слов. Я рад, что он говорит, что это сигнал к действию. Возможно, это приведёт к переменам.

Но именно он должен прилагать усилия. Если этого не произойдёт, он всё равно будет считаться хорошим игроком, но для меня он не станет фаворитом на выход в финал или победу на мэйджоре», — приводит слова Хенмэна Tennis 365.

Напомним, в матче четвёртого круга мужского одиночного разряда Открытого чемпионата Австралии Тейлор Фритц переиграл Циципаса со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:3, 6:3.