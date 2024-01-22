Australian Open — 2024, мужчины: расписание матчей 23 января

Завтра, 23 января, в Мельбурне пройдёт 10-й игровой день в рамках Открытого чемпионата Австралии – 2024 у мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием грядущих матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Мужчины. Расписание на 23 января

Новак Джокович (Сербия, 1) – Тейлор Фритц (США, 12) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 6:30 мск.

Янник Синнер (Италия, 4) – Андрей Рублёв (Россия, 5) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 12:30 мск.

Стоит отметить, что на этом Открытом чемпионате Австралии по теннису было установлено уникальное достижение. Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться сразу шесть лучших теннисистов в рейтинге ATP (то есть с наилучшими номерами посева).