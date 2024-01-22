Игрок «Зенита» Сергеев — об Australian Open: надеюсь, одним из финалистов станет Медведев

28-летний российский нападающий футбольного клуба «Зенит» Иван Сергеев заявил, что следит за Australian Open — 2024. Футболист выразил надежду, что Даниил Медведев станет одним из финалистов турнира.
«Либо до первой тренировки, либо после неё смотрю большой теннис — сейчас идёт Открытый чемпионат Австралии, интересно следить за ним.
Всегда нравилось, как играл Федерер, прямо очень. Это большой мастер, никогда не выдавал эмоций, держал всё в себе, только после победы мог показать их. Плюс дисциплина. К сожалению, он уже закончил карьеру, поэтому назову из наших Медведева, он один из самых сильных сейчас, а из европейских — Джоковича, он номер один, это понятно. И выделю ещё молодого испанца Алькараса, говорят, это будущий Надаль — он уже вторая ракетка мира, давал конкуренцию Новаку. В матче за титул точно будут играть двое из этой тройки. Надеюсь, одним из финалистов окажется Медведев», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.
Напомним, в четвертьфинале соревнований в Мельбурне Медведев встретится с поляком Хубертом Хуркачем. Начало матча запланировано на 24 января (3:00 мск).
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