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Игрок «Зенита» Сергеев — об Australian Open: надеюсь, одним из финалистов станет Медведев

Игрок «Зенита» Сергеев — об Australian Open: надеюсь, одним из финалистов станет Медведев
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28-летний российский нападающий футбольного клуба «Зенит» Иван Сергеев заявил, что следит за Australian Open — 2024. Футболист выразил надежду, что Даниил Медведев станет одним из финалистов турнира.

«Либо до первой тренировки, либо после неё смотрю большой теннис — сейчас идёт Открытый чемпионат Австралии, интересно следить за ним.

Всегда нравилось, как играл Федерер, прямо очень. Это большой мастер, никогда не выдавал эмоций, держал всё в себе, только после победы мог показать их. Плюс дисциплина. К сожалению, он уже закончил карьеру, поэтому назову из наших Медведева, он один из самых сильных сейчас, а из европейских — Джоковича, он номер один, это понятно. И выделю ещё молодого испанца Алькараса, говорят, это будущий Надаль — он уже вторая ракетка мира, давал конкуренцию Новаку. В матче за титул точно будут играть двое из этой тройки. Надеюсь, одним из финалистов окажется Медведев», — приводит слова Сергеева пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Напомним, в четвертьфинале соревнований в Мельбурне Медведев встретится с поляком Хубертом Хуркачем. Начало матча запланировано на 24 января (3:00 мск).

Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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