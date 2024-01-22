Фото: Паула Бадоса отдыхает в Таиланде после выступления на Australian Open — 2024

Бывшая вторая ракетка мира, 26-летняя испанская теннисистка Паула Бадоса опубликовала в социальных сетях фото с отдыха в Таиланде.

«Привет, Таиланд. Завела здесь друзей. Люблю эту страну», — подписала фото Бадоса.

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Фото: из личного архива Паулы Бадосы

Бадоса улетела Таиланд из Мельбурна, где принимала участие в Открытом чемпионате Австралии – 2024. На турнире Бадоса, в данный момент занимающая 100-ю позицию в рейтинге WTA, дошла до третьего круга, где со счётом 5:7, 4:6 проиграла 22-летней американке Аманде Анисимовой (текущая 442-я позиция в рейтинге WTA). По ходу соревнований Бадосе удалось обыграть американку Тэйлор Таунсенд и россиянку Анастасию Павлюченкову.

Бадоса — чемпионка трёх турниров на уровне WTA, в том числе категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).