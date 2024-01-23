Кори Гауфф забрала первый сет у Марты Костюк, уступая 1:5 и отыграв два сетбола

Украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 37-е место мирового рейтинга, уступила первый сет в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии с американкой Кори Гауфф (4), имея весомое преимущество по ходу.

Костюк вела со счётом 5:1, однако проиграла пять геймов кряду и победитель выявился лишь на тай-брейке, где Гауфф в итоге сумела забрать сет. Кори также отыграла два сетбола.

На момент написания новости в матче только начался второй сет. Первый сет Гауфф выиграла на тай-брейке со счётом 7:6 (8:6).

Победительница встречи, проходящей в эти минуты на арене Рода Лэйвера в Мельбурне, встретится в четвертьфинале с победительницей пары Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь).

Турнир Australian Open в Мельбурне проходит с 14 по 27 января, призовой фонд турнира составляет $ 58,128 млн. В прошлом году победительницей соревнований стала Арина Соболенко, которая обыграла в финале Елену Рыбакину со счётом 4:6, 6:3, 6:4.