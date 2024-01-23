Надаль, Медведев, Рублёв, Маррей сыграют в Дохе. Джокович пропустит турнир

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Стала известна полная заявка турнира в Дохе, который стартует 19 февраля.

В неё попал 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, который снялся с Australian Open из-за полученной травмы бедра.

Также в заявке четверо российских теннисистов – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Александр Шевченко. В список участников попал именитый британец Энди Маррей.

Полный перечень участников турнира в Дохе:

Напомним, сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии. Турнир дошёл до четвертьфинальной стадии. У мужчин, помимо прочих, борьбу продолжают Новак Джокович, Карлос Алькарас, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

У женщин сенсационно выбыла Ига Свёнтек. По оценкам специалистов, основными фаворитками на данный момент являются американка Кори Гауфф и представительница Беларуси Арина Соболенко.