«Жаль, что путешествие на AO продлилось недолго». Радукану обратилась к болельщикам

Чемпионка US Open – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану обратилась к болельщикам после завершения выступлений на Открытом чемпионате Австралии — 2024. Британка вернулась в тур в начале января после продолжительной паузы и дошла до второго круга Australian Open.

«Рада, что вновь выступила в Австралии. Мне было очень приятно видеть всех вас. Я благодарна за поддержку. Жаль, что путешествие на Australian Open продлилось недолго, но дальше я буду только совершенствоваться», — написала Радукану на своей странице в социальных сетях.

Следующий турнир, на котором выступит Радукану — это соревнования категории WTA-500, которые пройдут с 5 по 11 февраля в Абу-Даби (ОАЭ). Действующей победительницей турнира в Абу-Даби является швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.