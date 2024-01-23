Каливод оценил шансы Медведева на победу в матче с Хуркачем на AO-2024

Заслуженный тренер России Александр Каливод поделился ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (девятая ракетка мира).

«Шанс на выход в полуфинал есть у каждого. Зная росто-весовые и технические показатели Хуркача, безусловно, одним из его аргументов является подача. Медведев умеет варьировать приём подачи, проводить хитроумные комбинации. Если он втянет поляка в свои варианты розыгрыша, то у Медведева будут неплохие шансы, думаю — 60/40», — приводит слова Каливода ТАСС.

Встреча Медведева и Хуркача на Australian Open запланирована на завтра, 24 января. Победитель этого противостояния сыграет в полуфинале соревнований с лучшим в паре Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).