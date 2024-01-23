Тренер сборной России: победа над де Минором должна придать уверенности Рублёву

Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сыграет с итальянцем Янником Синнером (четвёртый в рейтинге ATP).

«Оба теннисиста здорово играют на этом турнире. Янник, конечно, затратил меньше сил по пути к четвертьфиналу. Но я думаю, что победа над любимцем местной публики де Минором в пяти сетах должна придать больше уверенности Андрею. Надеемся, что Андрей восстановится и если будет подавать с высоким процентом в первой подаче, то у него хорошие шансы на выход в следующую стадию. В любом случае матч будет интересный», — сказал Куницын в видео, опубликованном пресс-службой Федерации тенниса России (ФТР).