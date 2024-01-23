Джокович впервые в карьере не реализовал ни одного из 15 первых брейк-пойнтов

Первая ракетка мира 36-летний сербский теннисист Новак Джокович не реализовал ни одного из первых 15 брейк-пойнтов, заработанных в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 с американцем Тейлором Фритцем. Это произошло впервые в карьере титулованного серба.

В 130 матчах у Джоковича было 15 брейк-пойнтов и более. Во всех случаях сербскому теннисисту удавалось реализовать как минимум один брейк-пойнт. Отметим, что 16-й брейк-пойнт в матче с Фритцем Джокович реализовал.

Встреча Джоковича и Фритца в эти минуты проходит на стадионе Рода Лэйвера в Мельбурне. После двух сетов счёт 1-1. Открытый чемпионат Австралии — 2024 завершится 28 января. Джокович является действующим чемпионом соревнований.