«Это бы точно помогло женскому теннису». Гауфф — о возможном объединении туров ATP и WTA

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась мнением о возможном объединении туров ATP и WTA.

«Уверена, что это поможет женщинам, женскому туру. На совместных турнирах энергия трибун лучше. В большинстве совместных турниров [у мужчин и женщин] одинаковый призовой фонд. Да, это бы точно помогло женскому теннису.

Мне самой нравится, когда на турнире и мужчины, и женщины, потому что у меня много ребят-друзей. Дело даже не в деньгах, просто так будет веселее. Думаю, это бы сильно нам помогло. Надеюсь, однажды это станет возможным», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно, что главы ATP и WTA приступили к переговорам об объединении туров.