Кори Гауфф рассказала о своих сильных качествах

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф после победы в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 над украинкой Мартой Костюк рассказала о своих сильных качествах.

«Моё движение. Когда подача идёт, то подача – тоже моё сильное оружие. То же самое с игрой на приёме. Сегодня я не очень хорошо играла на приёме, но обычно у меня хорошо получается.

И ментальная сила, она во многих матчах мне помогла. Думаю, ментально я одна из сильнейших здесь, стараюсь перезагружаться после каждого розыгрыша», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Кори Гауфф сыграет с победительницей противостояния Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь).