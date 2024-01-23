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Джокович — второй теннисист, выигравший 700 матчей на хардовых кортах в Открытую эру

Джокович — второй теннисист, выигравший 700 матчей на хардовых кортах в Открытую эру
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович обыграл американца Тейлора Фритца в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. Эта победа стала 700-й для серба на хардовых кортах.

Таким образом, Джокович стал вторым теннисистом, одержавшим 700 побед на хардовых кортах в истории Открытой эры. Первым спортсменом, которому покорилась эта отметка, был швейцарский теннисист Роджер Федерер. На счету Федерера 783 победы на хардовых кортах.

В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Новак Джокович встретится с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублёв (Россия). Турнир в Мельбуне завершится 28 января. Джокович является действующим чемпионом соревнований в мужском одиночном разряде.

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