Фритц прокомментировал поражение от Джоковича в 1/4 финала Australian Open

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал поражение в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 с сербом Новаком Джоковичем.

«Новак настолько быстрый, что редко не попадает. Он вынуждает тебя работать, наносить качественные удары, чтобы выиграть очко. Просто так он ничего не отдаёт. В том числе и поэтому мы так долго играли первые два сета. Он никогда не промахивается на моей второй подаче. Просто никогда. Даже если стабильно бью 160-170 км/ч на второй подаче, он всё равно попадёт по линии. Тяжело, когда ни одно очко не даётся легко.

Первые два сета были физически выматывающими, я отыграл их на очень высоком уровне. На первые два сета ушло часа два с половиной. Мне надо научиться так играть на протяжении пяти часов.

Стал ли Новак с возрастом в чём-то слабее? Нет. Насколько я помню, сейчас он так же хорош, как в наших первых матчах», — сказал Фритц на пресс-конференции.