Фритц — о позднем матче Рублёва и Синнера: это портит весь режим, молюсь за ребят

12-я ракетка мира американский теннисист Тейлор Фритц высказался о позднем четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии, в котором встречаются россиянин Андрей Рублёв и итальянец Янник Синнер.

«Да, это жёстко. Мы с Медведевым об этом говорили, у него один из матчей закончился очень поздно. Это портит весь режим. Молюсь за этих ребят. Если они действительно так начнут, то остаток турнира им хотя бы надо ставить матчи на это время. Потому что если что-то менять, дальше играть днём, то это полностью запорет режим сна.

Нелегко выходить в середине дня, по жаре, играть до трёх побед по сетам, особенно когда биологические часы к такому не готовы.

С одной стороны, я понимаю, что иногда матчи могут затягиваться. Например, сегодня у меня был длинный матч, до нас тоже был очень длинный матч. Но что-то же можно сделать, чтобы люди не играли до двух, трёх ночи. Не думаю, что люди полностью понимают, сколько времени нам нужно после матча на ледяные ванны, физио, массаж и всё остальное. Если закончить в два ночи, то до пяти-шести утра точно не ляжешь», — сказал Фритц на пресс-конференции.