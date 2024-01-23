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Андрей Рублёв — Янник Синнер: россиянин проиграл в первом сете матча 1/4 финала AO

Андрей Рублёв — Янник Синнер: россиянин проиграл в первом сете матча 1/4 финала AO
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртый в рейтинге ATP). Первый сет матча завершился победой Синнера со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Янник Синнер в четвертьфинале Australian Open — 2024.

Australian Open (м). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 14:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		1
4 		2
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Счёт личных встреч теннисистов – 4-2 в пользу Синнера. При этом важно отметить, что обе победы Рублёва были добыты в результате снятий Янника, а за четыре проигранных матча Андрей смог зацепить только один сет.

Победитель этой встречи сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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