Андрей Рублёв — Янник Синнер: россиянин проиграл в первом сете матча 1/4 финала AO

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртый в рейтинге ATP). Первый сет матча завершился победой Синнера со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Янник Синнер в четвертьфинале Australian Open — 2024.

Счёт личных встреч теннисистов – 4-2 в пользу Синнера. При этом важно отметить, что обе победы Рублёва были добыты в результате снятий Янника, а за четыре проигранных матча Андрей смог зацепить только один сет.

Победитель этой встречи сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.