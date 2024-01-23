Брат Калинской назвал причины успешного выступления теннисистки на Australian Open

Футболист «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской, высказался об удачном выступлении сестры на проходящем в эти дни Australian Open — 2024.

«Я не смогу сказать о целях, которые Аня ставила на этот турнир. Она больше с тренером общалась и ставила задачи. Но как спортсмен могу сказать, что каждый спортсмен хочет выигрывать каждый матч на турнире. Вряд ли кто-то загадывает, выиграешь ты Australian Open или нет. Все просто идут от матча к матчу.

Я смотрел её игру с Паолини. Она очень сильно прибавила в агрессии, в своей ментальности. Она более спокойно ведёт себя на корте. Видно, что знает, что нужно делать на корте», — сказал Калинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.