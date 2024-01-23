Брат Калинской назвал причины успешного выступления теннисистки на Australian Open
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Футболист «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской, высказался об удачном выступлении сестры на проходящем в эти дни Australian Open — 2024.
Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 11:15 МСК
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Анна Калинская
А. Калинская
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Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
«Я не смогу сказать о целях, которые Аня ставила на этот турнир. Она больше с тренером общалась и ставила задачи. Но как спортсмен могу сказать, что каждый спортсмен хочет выигрывать каждый матч на турнире. Вряд ли кто-то загадывает, выиграешь ты Australian Open или нет. Все просто идут от матча к матчу.
Я смотрел её игру с Паолини. Она очень сильно прибавила в агрессии, в своей ментальности. Она более спокойно ведёт себя на корте. Видно, что знает, что нужно делать на корте», — сказал Калинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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