Джокович — о поздних матчах: для болельщиков увлекательно, для нас ничего весёлого нет

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что получит преимущество над следующим соперником на Открытом чемпионате Австралии, который закончит свой матч поздно.

«А какое у меня будет преимущество? Два дня впереди. Не вижу особого преимущества. Полуфинал в пятницу, будет куча времени на восстановление. Расписание сейчас – горячая тема. Мы её обсуждали уже на одной из пресс-конференций. Это организаторы турнира должны решать, как лучше всё устроить, чтобы не приходилось играть допоздна.

Кажется, АТР внесла изменения в правила, но это касается тура ATP. «Большие шлемы» в него не входят. У них свои правила. Есть две сессии, так? Если ставить два мужских матча, начиная с 12:00, и матчи затягиваются на три, четыре часа, потом ещё 45 минут на уборку стадиона, запуск болельщиков на вечернюю сессию… На всё это нужно много времени.

Коко Гауфф сегодня долго играла. Я очень долго играл. И вечерняя сессия сдвинулась на два часа. Конечно, не идеальная ситуация для Синнера и Рублёва. Уверен, они не довольны таким возможным временем начала.

Да, такие поздние матчи уже бывали. Знаю, что для болельщиков и для турнира заканчивать в 4 утра – это увлекательно. Я и сам играл в таких матчах. Но для нас в этом ничего весёлого нет. Хорошо, что у мужчин-четвертьфиналистов есть два дня. Полно времени выспаться и восстановиться.

Но я понимаю, о чём вы. Это по-разному можно решать. Может, ставить меньше матчей на центральный корт, делать одну сессию, но вряд ли так сделают, потому что вечерние сессии экономически очень выгодны. Конечно, они попробуют привлечь как можно больше людей на разные сессии.

Плюс ещё телетрансляции, тут много чего надо учитывать. ТВ платит много денег турниру и спонсорам турнира. В итоге именно они ставят точку и говорят – знаете, мы хотим этого игрока в этой сессии, и так далее. Крэйг Тайли – замечательный человек, он всегда старается сделать как можно лучше для игроков. Он директор турнира и всегда старается общаться с игроками, учитывать наше мнение. Но главная власть – у телеканалов. Мы это знаем. И в этом нет ничего необычного, потому что именно они предоставляют нам платформу для связи с миллионами людей по всему миру, и это здорово для нас. Сложно сказать, как тут будет лучше поступить», — сказал Джокович на пресс-конференции.