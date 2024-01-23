Брат Калинской: почему бы Ане не замахнуться на «Большой шлем»? Верить надо всегда

Футболист «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской, заявил, что у его сестры есть все шансы завоевать титул «Большого шлема» в своей карьере.

«Совместных ритуалов у нас нет, потому что мы не так часто видимся. Постоянно получается так, что она в одной стране, а я — в другой. У нас разные часовые пояса.

Но когда она прилетает, мы обязательно видимся. Или, бывает, приезжает пару раз в год в Нижний Новгород. Если есть время, то мы обязательно встречаемся и разговариваем на разные темы.

Верю ли, что она выиграет «Большой шлем»? Верить надо всегда. Почему бы и не замахнуться на «Большой шлем»?», — сказал Калинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.