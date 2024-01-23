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Брат Калинской рассказал, что готов сделать, если сестра выиграет Australian Open

Брат Калинской рассказал, что готов сделать, если сестра выиграет Australian Open
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Футболист «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской, дал необычное обещание на случай, если его сестра выиграет Australian Open — 2024. Полузащитник заявил, что покрасит волосы в белый цвет.

«Даже не знаю, что я сделаю, если Аня выиграет Australian Open. Надо подумать. Пускай покрашусь в белый (смеётся)», — сказал Калинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Australian Open (ж). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 11:15 МСК
Анна Калинская
75
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

На Australian Open — 2024 25-летняя Калинская дошла уже до четвертьфинала, где встретится с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, занимающей 15-е место в рейтинге WTA. Отметим, что сама россиянка располагается на 75-й строчке рейтинга. Матч Калинской и Циньвэнь пройдёт уже завтра, 24 января.

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