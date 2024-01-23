Брат Калинской рассказал, что готов сделать, если сестра выиграет Australian Open

Футболист «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской, дал необычное обещание на случай, если его сестра выиграет Australian Open — 2024. Полузащитник заявил, что покрасит волосы в белый цвет.

«Даже не знаю, что я сделаю, если Аня выиграет Australian Open. Надо подумать. Пускай покрашусь в белый (смеётся)», — сказал Калинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На Australian Open — 2024 25-летняя Калинская дошла уже до четвертьфинала, где встретится с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, занимающей 15-е место в рейтинге WTA. Отметим, что сама россиянка располагается на 75-й строчке рейтинга. Матч Калинской и Циньвэнь пройдёт уже завтра, 24 января.