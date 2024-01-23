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Андрей Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open

Андрей Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В четвертьфинальном матче россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Оба теннисиста выполнили по 10 подач навылет. Итальянец допустил три двойных ошибки против двух у Рублёва. Синнер реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных, Рублёв — ни одного из восьми.

Australian Open (м). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 14:45 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
4 		6 5 3
             
Андрей Рублёв
5
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В полуфинале Синнер встретится с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.

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