Андрей Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
В четвертьфинальном матче россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Оба теннисиста выполнили по 10 подач навылет. Итальянец допустил три двойных ошибки против двух у Рублёва. Синнер реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных, Рублёв — ни одного из восьми.
Australian Open (м). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 14:45 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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Андрей Рублёв
А. Рублёв
В полуфинале Синнер встретится с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.
Комментарии
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