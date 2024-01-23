Андрей Рублёв уступил Синнеру в четвертьфинале Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), не смог выйти в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В четвертьфинальном матче россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Оба теннисиста выполнили по 10 подач навылет. Итальянец допустил три двойных ошибки против двух у Рублёва. Синнер реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных, Рублёв — ни одного из восьми.

В полуфинале Синнер встретится с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.