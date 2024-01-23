«Сегодня всё сложилось в мою пользу». Синнер — о победе над Рублёвым в 1/4 финала АО-2024

Четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над Андреем Рублёвым в четвертьфинальном матче Australian Open — 2024.

«Против Андрея очень тяжело играть, у нас с ним и раньше были непростые матчи. Сегодня было три сета, но первые два я легко мог проиграть, у него столько брейк-поинтов было. Мне как-то удалось хорошо подавать в эти моменты. Старался реагировать, заставить его двигаться больше, чем я. Хочу всех поблагодарить, что задержались так поздно, сейчас полвторого ночи. Всегда с большим удовольствием играю на этом корте, и неважно, сколько сейчас времени. Очень это ценю и рад выйти в следующий раунд.

Не знаю, как ушёл с 1:5 на тай-брейке. При 1:5 мы сменили стороны. Было немного ветрено и я знал, что у меня будет небольшое преимущество. Старался удержать подачу, сделать 2:5, а потом хотя бы один раз взять его подачу. Удалось дважды, стало 4:5 и моя подача. Всё было очень рядом, но мне нравится играть в такие напряжённые моменты, стараюсь оставаться агрессивным. Очень рад, что сегодня всё сложилось в мою пользу», — сказал Синнер в послематчевом интервью.

Сегодня, 23 января, в четвертьфинальном матче представитель России уступил итальянцу Яннику Синнеру (четвёртое место в рейтинге ATP) со счётом 4:6, 6:7 (5:7), 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. В полуфинале Синнер встретится с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Рублёв завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии — 2024.