Ольховский считает, что нет ничего страшного в 10-ти поражениях Рублёва в 1/4 финала ТБШ

Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский высказался о поражении Андрея Рублёва в четвертьфинале Australian Open. Напомним, россиянин проиграл все десять четвертьфиналов «Шлемов», в которых принимал участие.

«Для кого-то это печально, а для кого-то попасть в четвертьфинал — это мечта всей жизни. Я не вижу здесь ничего печального, потому что игра есть. Просто соперники Андрея на этой стадии всегда очень сильные — здесь всё бывает. К сожалению, пока складывается так, что Рублёв проигрывает. Но он проигрывает одним из лучших. Ничего страшного в десяти поражениях нет. Надо дальше стремиться, потому что игра есть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Встреча с Янником Синнером завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянца. В полуфинале турнира Синнер сыграет первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем.