Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 24 января

Завтра, 24 января, в Мельбурне пройдёт 11-й игровой день в рамках Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Женщины. Расписание на 24 января

Линда Носкова (Польша) – Даяна Ястремская (Украина) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 4:00 мск.

Анна Калинская (Россия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 11:15 мск.

Стоит отметить, в статистике очных противостояний между Калинской и Чжэн Циньвэнь ведёт россиянка со счётом 1:0. Единственный матч между теннисистками состоялся в феврале 2021 года на хардовом турнире в Гвадалахаре (Мексика). Калинская одержала победу в трёх сетах (6:3, 2:6, 6:2).