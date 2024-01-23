Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 24 января

Australian Open — 2024, женщины: расписание матчей 24 января
Комментарии

Завтра, 24 января, в Мельбурне пройдёт 11-й игровой день в рамках Открытого чемпионата Австралии – 2024 у женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Теннис. Australian Open — 2024. Женщины. Расписание на 24 января

  • Линда Носкова (Польша) – Даяна Ястремская (Украина) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 4:00 мск.
  • Анна Калинская (Россия) – Чжэн Циньвэнь (Китай, 12) – Род Лэйвер Арена – начало матча не ранее 11:15 мск.

Стоит отметить, в статистике очных противостояний между Калинской и Чжэн Циньвэнь ведёт россиянка со счётом 1:0. Единственный матч между теннисистками состоялся в феврале 2021 года на хардовом турнире в Гвадалахаре (Мексика). Калинская одержала победу в трёх сетах (6:3, 2:6, 6:2).

Материалы по теме
Новая звезда китайского тенниса. С кем сражаться Калинской за полуфинал Australian Open
Новая звезда китайского тенниса. С кем сражаться Калинской за полуфинал Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android