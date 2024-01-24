Медведев лишился шанса стать первой ракеткой по итогам АО — даже в случае титула

Российский теннисист Даниил Медведев лишился шанса стать первой ракеткой по итогам Аustralian Open — 2024.

Россиянин мог стать лидером в рейтинге ATP только в случае победы на турнире, при этом испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович должны были покинуть AO-2024 не позднее стадии четвертьфинала. Джокович уже пробился в полуфинал, обыграв представителя США Тейлора Фритца.

В четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев встретится с польским теннисистом Хубертом Хуркачом, занимающим девятое место в рейтинге ATP. Встреча состоится сегодня, 24 января, соперники должны выйти на корт в 5:30 мск.

Напомним, Australian Open — 2024 проводится с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович. Среди женщин титул прошлого турнира остался за белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Даниил Медведев провёл первую тренировку в Мельбурне в 2024 году: