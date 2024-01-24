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Хуберт Хуркач – Даниил Медведев: россиянин выиграл в первом сете матча 1/4 финала AO

Хуберт Хуркач – Даниил Медведев: россиянин выиграл в первом сете матча 1/4 финала AO
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (9-я ракетка мира). Первый сет матча завершился победой Медведева со счётом 7:6 (7:4).

Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
3-й сет
1 : 1
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 0
7 7 		2 1
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хуберт Хуркач – Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open — 2024.

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