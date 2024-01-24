Хуберт Хуркач – Даниил Медведев: россиянин выиграл в первом сете матча 1/4 финала AO

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (9-я ракетка мира). Первый сет матча завершился победой Медведева со счётом 7:6 (7:4).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хуберт Хуркач – Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open — 2024.