Хуберт Хуркач – Даниил Медведев: россиянин выиграл в первом сете матча 1/4 финала AO
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев играет с представителем Польши Хубертом Хуркачем (9-я ракетка мира). Первый сет матча завершился победой Медведева со счётом 7:6 (7:4).
Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
9
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
3-й сет
1 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|0
|
|2
|1
3
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хуберт Хуркач – Даниил Медведев в четвертьфинале Australian Open — 2024.
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