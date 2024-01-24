Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев проводит 15-ый пятисетовик в карьере

Медведев проводит 15-ый пятисетовик в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев на момент написания новости играет за выход в полуфинал турнира Australian Open — 2024 вместе с Хубертом Хуркачем из Польши.

Счёт на момент написания новости — 7:6(7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 3:3. Матч уже продолжается 3 часа 43 минуты в упорной борьбе. На счету Медведева пока десять двойных ошибок и десять подач навылет.

Медведев проводит 15-ый матч в профессиональной карьере, в котором играет до пяти сетов. В предыдущих 14-ти он одержал 5 побед и потерпел 9 поражений. Последний пятисетовик он провёл во втором круге этого турнира с финном Эмилем Руусувуори. Процент реализации брейк-поинтов — 38%. У его соперника из Польши 36%.

Напомним, что по итогу матча определится теннисист, который сыграет в полуфинале турнира или с Александром Зверевым, или с Карлосом Алькарасом.

Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
5-й сет
2 : 2
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 3 7 4
7 7 		2 6 5 5
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android