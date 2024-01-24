Медведев проводит 15-ый пятисетовик в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев на момент написания новости играет за выход в полуфинал турнира Australian Open — 2024 вместе с Хубертом Хуркачем из Польши.

Счёт на момент написания новости — 7:6(7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 3:3. Матч уже продолжается 3 часа 43 минуты в упорной борьбе. На счету Медведева пока десять двойных ошибок и десять подач навылет.

Медведев проводит 15-ый матч в профессиональной карьере, в котором играет до пяти сетов. В предыдущих 14-ти он одержал 5 побед и потерпел 9 поражений. Последний пятисетовик он провёл во втором круге этого турнира с финном Эмилем Руусувуори. Процент реализации брейк-поинтов — 38%. У его соперника из Польши 36%.

Напомним, что по итогу матча определится теннисист, который сыграет в полуфинале турнира или с Александром Зверевым, или с Карлосом Алькарасом.