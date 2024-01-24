Медведев проводит 15-ый пятисетовик в карьере

Российский теннисист Даниил Медведев на момент написания новости играет за выход в полуфинал турнира Australian Open — 2024 вместе с Хубертом Хуркачем из Польши.
Счёт на момент написания новости — 7:6(7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 3:3. Матч уже продолжается 3 часа 43 минуты в упорной борьбе. На счету Медведева пока десять двойных ошибок и десять подач навылет.
Медведев проводит 15-ый матч в профессиональной карьере, в котором играет до пяти сетов. В предыдущих 14-ти он одержал 5 побед и потерпел 9 поражений. Последний пятисетовик он провёл во втором круге этого турнира с финном Эмилем Руусувуори. Процент реализации брейк-поинтов — 38%. У его соперника из Польши 36%.
Напомним, что по итогу матча определится теннисист, который сыграет в полуфинале турнира или с Александром Зверевым, или с Карлосом Алькарасом.
- 24 января 2024
-
09:39
-
09:30
-
09:26
-
09:13
-
08:49
-
08:19
-
07:55
-
07:36
-
07:02
-
06:54
-
05:32
-
04:17
-
02:30
-
00:44
- 23 января 2024
-
23:34
-
22:59
-
22:45
-
22:30
-
21:42
-
21:27
-
21:23
-
20:55
-
20:47
-
20:43
-
20:00
-
19:37
-
19:07
-
18:41
-
18:15
-
18:10
-
18:03
-
18:03
-
17:57
-
17:56
-
17:52