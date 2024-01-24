Медведев одолел Хуркача и вышел в полуфинал Australian Open — 2024

В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Польши Хубертом Хуркачем. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу российского спортсмена.

Продолжительность матча составила 4 часа 3 минуты. Медведев в этой встрече 11 раз подал навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Хуркача 16 эйсов, пять двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15.

В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Медведев сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.