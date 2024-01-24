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Даниил Медведев одержал 75-ю победу в матче «Большого шлема»

Даниил Медведев одержал 75-ю победу в матче «Большого шлема»
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Российский теннисист Даниил Медведев одержал 75-ю победу в турнире «Большого шлема». Он обыграл Хуберта Хуркача в матче за выход в полуфинал Australian Open — 2024 и стал четвёртым игроком моложе 35 лет, добившимся такого результата.

Помимо Медведева, в четвёрку входят Александр Зверев, Григор Димитров и Доминик Тим. Из четырёх игроков у Медведева лучший процент побед — 75.

Напомним, матч с Хубертом Хуркачем был упорным для обоих соперников. Уже первый сет закончился тай-брейком. Всего они сыграли все пять сетов. Матч продолжался 3 часа 59 минут.

В пятой партии Медведев владел инициативой, сделал брейк и довёл встречу до победы. Хуркач впереди по эйсам, на его счету их 16, и ударам навылет — 61, но и невынужденных ошибок у него больше — 55.

Теперь Медведев встретится в полуфинале с победителем матча Александра Зверева и Карлоса Алькараса.

Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 06:00 МСК
Хуберт Хуркач
9
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 4 		6 3 7 4
7 7 		2 6 5 6
             
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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