Реакция тренера Медведева на тяжёлую победу россиянина над Хуркачем в 1/4 AO

Французский специалист Жиль Сервара, тренер третьей ракетки мира российского теннисита Даниила Медведева, отреагировал на победу своего подопечного в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 в Мельбурне над девятой ракеткой мира польским спортсменом Хубертом Хуркачем.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина. После завершения матча Сервара победно вскинул руку в воздух.

Фото: скриншот трансляции

В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Медведев сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания). Турнир в Мельбурне завершится 28 января. Действующим чемпионом Australian Open в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович.