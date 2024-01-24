«Я просто уничтожен». Медведев — о выходе в 1/2 AO после победы над Хуркачем

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о победе над польским спортсменом Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4 в пользу россиянина.

«Я сейчас просто уничтожен. Не то что бензин закончился, но физически было очень тяжело уже в конце второго сета. Думал – ладно, держись, прояви твёрдость, попробуй сделать брейк во втором сете. Но он здорово играл, а у меня вообще концентрации не осталось. Подумал – ладно, надо сделать всё возможное, если проиграю – ну ладно, не страшно, поеду домой. Рад, что удалось довести матч до победы», — сказал Медведев после матча.

В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Медведев сыграет с победителем противостояния Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания). Турнир в Мельбурне завершится 28 января.