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Медведев — о матче с Хуркачем: решил, что пойду к сетке, проиграю — поеду завтра домой

Медведев — о матче с Хуркачем: решил, что пойду к сетке, проиграю — поеду завтра домой
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о ходе матча с поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024. Россиянин одержал победу и вышел в полуфинал.

«Забавно, что меня ещё на прошлой пресс-конференции спрашивали, буду ли что-то менять на приёме, выходить ближе. А я знал, что Хуби потрясающе подаёт с выходом к сетке. Он, наверное, единственный, у кого мяч летит вверх и вверх, не опускается, поэтому оставаться позади с ним не сработает. Я ещё тогда знал, что буду выходить поближе, но не хотел вам говорить.

Хуби немного похож на меня в том плане, что любит повыше послать мяч. К сетке выходить довольно рискованно, но иногда надо это делать. Я думал – я так устал, играю против ветра, вряд ли смогу выиграть очко, если начинать затяжной розыгрыш. Решил – пойду к сетке, проиграю – ну, поеду завтра домой.

Иногда такие мысли приходят на корте. С Руусувуори после второго сета я думал – уже два ночи, на рейс в 6 вечера не успею. Надо сказать жене, что придётся ещё на день задержаться в Австралии. Другая ментальность», — сказал Медведев после матча.

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