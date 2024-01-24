Андрей Чесноков: матч Медведева и Хуркача — ещё одно украшение Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде, обладатель семи титулов ATP Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Australian Open — 2024.

«Хуркач и Медведев всегда играют матчи с переключениями. То на Уимблдоне пять сетов, то в Торонто. Хорошо, что Даня забрал первый сет, хорошо отыграл тай-брейк. А после этого внимание у него ушло, и он провалил второй сет. Начало третьего сета было феноменальное: две двойные подряд. А проигрывая 0:40, молодец, что взял гейм, — это было очень важно. В четвёртом сете Даниил играл здорово, но Хуркач обострил игру и начал давить на Медведева. Но был уникальный случай, который стоит занести в учебники по теннису. Девятая ракетка против третьей подал четыре эйса подряд при счёте 4:2! С этого всё и началось. А в пятом сете было противостояние физических сил. Не ожидал, что Хуркач проиграет свою подачу. Но он и в последнем гейме не сдавался, когда казалось, что всё уже закончено.

Очень хороший матч получился. Это ещё одно украшение Australian Open. Это сделал и Рублёв с де Минором, и сейчас Медведев. Он гораздо лучше провёл эту игру, чем прошлый против Боргеса», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.