Медведев: моя подача не доставляет столько забот Хуркачу, сколько другим игрокам

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 высказался о сильных качествах соперника.

«Знаю, что Хуби умеет играть и сегодня, на мой взгляд, он играл очень хорошо. Казалось, во всех геймах, может выиграть, за исключением первых двух в первом сете, где у меня был хоть маленький шанс, мне удалось его использовать. Очень доволен и горжусь этим, ведь он не даёт много шансов.

Чуть лучше играл на своей подаче. Не знаю, почему, но моя подача не доставляет Хуби столько забот, сколько другим. Ощущение, что другие игроки не очень-то любят играть против меня – я подаю эйсы, они нечасто забирают мои подачи. А Хуби отбивает почти все мои подачи. Тяжёлый соперник, но от этого ещё приятнее победить и выйти в полуфинал.

Хуби – один из лучших в туре по ударам с лёта, где-то в топ-3. На самом деле рад, что смог взять несколько хороших очков у сетки. У него тоже получались потрясающие удары. Но особенно в пятом сете у меня получилось сделать много хорошего при выходах вперёд. Очень горжусь многими вещами в этом матче», — сказал Медведев на пресс-конференции.