Медведев: неважно, если после матча хочется сдохнуть, потому что дальше выходной

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 2024 высказался о сложности проведения пятисетовых игр.

«Пятисетовики всегда ощущаются одинаково. Играть до полчетвёртого было тяжело, потому что, если честно, с Феликсом я играл на 80% от своих физических возможностей, а обычно начинаешь с 100% силами и потом процент снижается. Если устал, силы уходят быстрее. Сегодня уже после первого сета сил осталось процентов 80. Но хотя бы начал со 100%, не как с Феликсом. Рад, что смог нарастить обороты и выиграть чуть легче.

После каждого матча я уничтожен. Но потом мы хорошо работаем. Одного выходного достаточно, чтобы на следующий день хорошо себя чувствовать. Пока что всё отлично в начале матчей, а это важно. Затем стараешься выиграть, и неважно, если после матча хочется сдохнуть, потому что дальше у тебя выходной», — сказал Медведев на пресс-конференции.