Даниил Медведев — единственный теннисист из России, дошедший до 1/2 финала AO

Российский теннисист Даниил Медведев стал единственным теннисистом в одиночном разряде, дошедшем до полуфинала турнира Australian Open — 2024 в Мельбурне (Австралия).

Изначально в турнире принимали участие шесть российских теннисистов: Александр Шевченко, Роман Сафиуллин, Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Павел Котов, Карен Хачанов, однако уже после первого круга принимать участие остались только трое: Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Обыграв в четвертьфинале Хуберта Хуркача из Польши со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3, 5:7, 6:4, Медведев встретится с победителем матча Александр Зверев — Карлос Алькарас.

Для самого Медведева этот выход в полуфинал стал восьмым в профессиональной карьере.