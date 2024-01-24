Даниил Медведев рассказал о борьбе с усталостью на Australian Open

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев после победы над поляком Хубертом Хуркачем в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2024 рассказал о борьбе с усталостью на турнире.

«Что касается накопленной усталости, может, стоит получше разобрать этот момент, потому что мы с командой стараемся вывести меня на 100% от моих возможностей. Думаю, у нас это получается. Вопрос в том, надо ли работать над этим, уделять этому особое внимание, скажем, с 14 до 20 лет?

Я так говорю, потому что некоторые, Хуби, например, играют пятисетовики, 7:6 в пятом сете, и потом выглядят в порядке в раздевалке. Просто в порядке. И я такой – вау. Он хорошо выглядел? Да. Вот об этом я и говорю.

Может, дело в метаболизме и генетике. Если честно, без понятия. Знаю, что устаю. Бьюсь, как могу. Мы с командой работаем, чтобы я был готов. Все же пашут. Я лет с 22-23, когда решил более профессионально подходить к делу, стал делать определённые вещи с командой. Если бы не делал этого, то сегодня после трёх сетов я бы уже был всё. Может, даже пришлось бы сняться с матча. В матче с Новаком в первом Кубке Дэвиса у меня уже при 1:0 во втором сете пошли судороги. Я тогда выиграл первый сет, сразу сделал брейк во втором, потом повёл 3:0, но уже после первого гейма пошли судороги, и в итоге я буквально упал на корт и снялся с матча.

Да, я стараюсь, как могу. Хотелось бы не уставать, не обращать внимания на жару, но это не про меня. Но я стараюсь выиграть так, как умею», — сказал Медведев на пресс-конференции.