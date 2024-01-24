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Медведев — о 18 брейках: Джокович тоже часто отдаёт свою подачу, не слишком беспокоюсь

Медведев — о 18 брейках: Джокович тоже часто отдаёт свою подачу, не слишком беспокоюсь
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Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей подаче на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«18 раз отдавал свою подачу на AO-2024? Новак тоже часто отдаёт свою подачу. Может, дело в мячах или в корте. На арене Рода Лэйвера одна сторона против ветра. Это тяжело. Если не ошибаюсь, сегодня я все свои подачи на этой стороне проиграл. На этой стороне очень тяжело подавать. Если не бьёшь 220, как Хуби, оттуда намного легче играть на приёме, всегда получается поддавить соперника.

Я не слишком беспокоюсь на этот счёт, тем более всё равно выигрываю матчи. Думаю, я на самом деле хорошо играю на подаче. Но хорошо, что смог выйти в полуфинал, несмотря на 18 брейков», — сказал Медведев на пресс-конференции.

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