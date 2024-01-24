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Определились обе пары полуфинала Australian Open — 2024 среди женщин

Определились обе пары полуфинала Australian Open — 2024 среди женщин
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Сегодня, 24 января, завершились все матчи четвертьфинала турнира Australian Open — 2024 среди женщин и определились окончательные пары на полуфинал.

Теннис. Australian Open — 2024. Женщины. 1/2 финала:

1) (Q) Даяна Ястремская (Украина) — (12) Чжэн Циньвэнь (Китай)

2) (4) Кори Гауфф (США) — (2) Арина Соболенко (Беларусь)

Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 13:00 МСК
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 11:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Напомним, в четвертьфинале Даяна Ястремская обошла Лиду Носкову из Чехии. Чжэн Циньвэнь одержала победу над Анной Калинской из России. Кори Гауфф обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк, а Арина Соболенко Барбору Крейчикову из Чехии.

Матчи за выход в финал пройдут 25 января в 11:30 и 13:00 мск.

В полуфинал турнира Australian Open не удалось пройти ни одной российской теннисистке.

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