Определились обе пары полуфинала Australian Open — 2024 среди женщин
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Сегодня, 24 января, завершились все матчи четвертьфинала турнира Australian Open — 2024 среди женщин и определились окончательные пары на полуфинал.
Теннис. Australian Open — 2024. Женщины. 1/2 финала:
1) (Q) Даяна Ястремская (Украина) — (12) Чжэн Циньвэнь (Китай)
2) (4) Кори Гауфф (США) — (2) Арина Соболенко (Беларусь)
Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 13:00 МСК
93
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Не начался
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15
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 11:30 МСК
4
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
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|3
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2
Арина Соболенко
А. Соболенко
Напомним, в четвертьфинале Даяна Ястремская обошла Лиду Носкову из Чехии. Чжэн Циньвэнь одержала победу над Анной Калинской из России. Кори Гауфф обыграла украинскую теннисистку Марту Костюк, а Арина Соболенко Барбору Крейчикову из Чехии.
Матчи за выход в финал пройдут 25 января в 11:30 и 13:00 мск.
В полуфинал турнира Australian Open не удалось пройти ни одной российской теннисистке.
Комментарии
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