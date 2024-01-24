Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев: новые мячи на Australian Open нереально быстрые, как пули

Медведев: новые мячи на Australian Open нереально быстрые, как пули
Аудио-версия:
Комментарии

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о скорости корта и качестве мячей на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Скорость корта? Тяжело сказать, потому что мячи очень странные. Их старались сделать твёрже, чтобы они дольше держались. Думаю, у них не получилось этого сделать, но когда мяч новый, он супербыстрый. И корт кажется быстрым. Мячи нереально быстрые, как пули. Чуть посильнее ударишь, и он улетит в ограждение.

Если пару геймов хорошо подавать, то через три-четыре гейма мячи изнашиваются. Но если играешь с соперником, который любит длинные розыгрыши, то делаешь шесть-семь ударов и мяч – всё. Это совсем другая история, играешь долго. Не получится сделать виннерс, приходится играть длинный розыгрыш. Корт тоже довольно быстрый. Точно не медленный. Очень большая разница между новыми мячами и мячами после двух-трёх геймов.

В матче Томпсона и Вукича при «ровно» был розыгрыш из 50 ударов. Казалось, у них не получается нанести удар по мячу, и я сказал тренеру – давай считать геймы. Это было как раз перед сменой мячей. Было забавно смотреть, видно было, что сделать виннерс – вообще без шансов, и что всё решит чья-то ошибка», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Материалы по теме
У Медведева — 75 побед на ТБШ! Уникальная статистика россиянина
Истории
У Медведева — 75 побед на ТБШ! Уникальная статистика россиянина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android