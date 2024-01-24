Медведев поделился ожиданиями от матча Джоковича и Синнера в 1/2 финала AO

Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором серб Новак Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером.

«Янник так здорово сейчас играет… Скажем, я выйду в финал, и если вы меня спросите, с кем я хочу там играть – с Новаком, который здесь никогда не проигрывал и идёт на безумную статистику, или с Янником, который не отдаёт сет, даже уступая 1:5 на тай-брейке, то я не знаю (улыбается). Правда не знаю. Хочу, чтобы они играли семь с половиной часов, чтобы было 30-28 на тай-брейке в пятом сете. И тогда посмотрим, будут ли они уставшими в воскресенье.

Да нет, думаю, будет классный матч. Постараюсь как можно больше посмотреть. Буду готовиться к своему матчу, но если будет время, обязательно буду смотреть. У них было великолепное противостояние в конце сезона в Турине и на Кубке Дэвиса. Я буду наслаждаться их матчем, и посмотрим, кто возьмёт верх. А потом, надеюсь, вы сможете меня что-то спросить перед финалом (улыбается)», — сказал Медведев на пресс-конференции.