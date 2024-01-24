Расписание полуфинальных матчей Australian Open — 2024 среди женщин

24 января определились пары, которые сыграют в полуфинале турнира Australian Open — 2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/2 финала.
Официальные трансляции этого турнира в России недоступны, однако есть возможность посмотреть их на канале Eurosport по платной подписке, также «Чемпионат» предлагает текстовую трансляцию матча.
1) (Q) Даяна Ястремская (Украина) — (12) Чжэн Циньвэнь (Китай). Поединок пройдёт 25 января в 13:00 по мск. Ранее теннисистки никогда не встречались на корте.
2) (4) Кори Гауфф (США) — (2) Арина Соболенко (Беларусь). Поединок пройдёт 25 января в 11:30 мск. Ранее теннисистки встречались на корте шесть раз. Четыре раза победу одержала Кори Гауфф, два раза победа оставалась за Ариной Соболенко.
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