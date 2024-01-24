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Расписание полуфинальных матчей Australian Open — 2024 среди женщин

Расписание полуфинальных матчей Australian Open — 2024 среди женщин
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24 января определились пары, которые сыграют в полуфинале турнира Australian Open — 2024 среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 1/2 финала.

Официальные трансляции этого турнира в России недоступны, однако есть возможность посмотреть их на канале Eurosport по платной подписке, также «Чемпионат» предлагает текстовую трансляцию матча.

1) (Q) Даяна Ястремская (Украина) — (12) Чжэн Циньвэнь (Китай). Поединок пройдёт 25 января в 13:00 по мск. Ранее теннисистки никогда не встречались на корте.

2) (4) Кори Гауфф (США) — (2) Арина Соболенко (Беларусь). Поединок пройдёт 25 января в 11:30 мск. Ранее теннисистки встречались на корте шесть раз. Четыре раза победу одержала Кори Гауфф, два раза победа оставалась за Ариной Соболенко.

Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 13:00 МСК
Даяна Ястремская
93
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Не начался
1 2 3
         
         
Чжэн Циньвэнь
15
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Australian Open (ж). 1/2 финала
25 января 2024, четверг. 11:30 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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