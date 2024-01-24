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Алькарас проигрывает Звереву по сетам 0-2, раньше испанец никогда не отыгрывался

Алькарас проигрывает Звереву по сетам 0-2, раньше испанец никогда не отыгрывался
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Испанский теннисист Карлос Алькарас ни разу не отыгрывался с 0-2 по сетам за всю профессиональную карьеру. На момент написания новости счёт 6:1 6:3 в пользу немецкого теннисиста Александра Зверева.

Всего в карьере теннисиста ситуация, когда он проигрывал 0-2 получалась шесть раз, но ни в одном из них Алькарасу вывести счёт в свою пользу так и не удалось:

Ян-Леннард Штруфф на Ролан Гаррос в 2021
Даниил Медведев на Уимблдон в 2021
Маттео Берреттини на Australian Open в 2022
Даниил Зверев на Ролан Гаррос в 2022
Янник Синнер на Уимблдон в 2022
Даниил Медведев на US Open в 2023

Отметим, что один из шести случаев уже был с нынешним соперником Александром Зверевым

В случае, если и сейчас Алькарасу не удастся обыграть соперника, то Зверев может одержать дебютную победу над топ-5 в турнире Большого шлема.

Australian Open (м). 1/4 финала
24 января 2024, среда. 14:15 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
3-й сет
2 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 5
1 		3 3
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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