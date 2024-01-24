Алькарас проигрывает Звереву по сетам 0-2, раньше испанец никогда не отыгрывался

Испанский теннисист Карлос Алькарас ни разу не отыгрывался с 0-2 по сетам за всю профессиональную карьеру. На момент написания новости счёт 6:1 6:3 в пользу немецкого теннисиста Александра Зверева.
Всего в карьере теннисиста ситуация, когда он проигрывал 0-2 получалась шесть раз, но ни в одном из них Алькарасу вывести счёт в свою пользу так и не удалось:
Ян-Леннард Штруфф на Ролан Гаррос в 2021
Даниил Медведев на Уимблдон в 2021
Маттео Берреттини на Australian Open в 2022
Даниил Зверев на Ролан Гаррос в 2022
Янник Синнер на Уимблдон в 2022
Даниил Медведев на US Open в 2023
Отметим, что один из шести случаев уже был с нынешним соперником Александром Зверевым
В случае, если и сейчас Алькарасу не удастся обыграть соперника, то Зверев может одержать дебютную победу над топ-5 в турнире Большого шлема.
- 24 января 2024
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