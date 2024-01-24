Алькарас проигрывает Звереву по сетам 0-2, раньше испанец никогда не отыгрывался

Испанский теннисист Карлос Алькарас ни разу не отыгрывался с 0-2 по сетам за всю профессиональную карьеру. На момент написания новости счёт 6:1 6:3 в пользу немецкого теннисиста Александра Зверева.

Всего в карьере теннисиста ситуация, когда он проигрывал 0-2 получалась шесть раз, но ни в одном из них Алькарасу вывести счёт в свою пользу так и не удалось:

Ян-Леннард Штруфф на Ролан Гаррос в 2021

Даниил Медведев на Уимблдон в 2021

Маттео Берреттини на Australian Open в 2022

Даниил Зверев на Ролан Гаррос в 2022

Янник Синнер на Уимблдон в 2022

Даниил Медведев на US Open в 2023

Отметим, что один из шести случаев уже был с нынешним соперником Александром Зверевым

В случае, если и сейчас Алькарасу не удастся обыграть соперника, то Зверев может одержать дебютную победу над топ-5 в турнире Большого шлема.