Зверев: последний год Медведев надирает мне задницу! На этом AO рассчитываю на трибуны

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде немецкий теннисист Александр Зверев высказался о предстоящем матче с чемпионом US Open — 2021, третьей ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Медведев постоянно надирает мне задницу в последний год! Но, может, сейчас у меня получится? Не знаю. Я рассчитываю на поддержку трибун. Мы всегда говорим, что самые громкие трибуны – в Нью-Йорке, но лучшая публика — всё же в Австралии. Тут так же громко, и мне кажется, что австралийцы хорошо разбираются в теннисе и уважительнее всего себя ведут. Тут просто приятно играть — болельщики знают, когда можно пошуметь, а когда не надо», — сказал Зверев в интервью на корте.