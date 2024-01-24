Определились полуфинальные пары Australian Open — 2024 у мужчин

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На Открытом чемпионате Австралии – 2024 определились мужские полуфинальные пары. «Чемпионат» предлагает с ними ознакомиться.

Теннис. Australian Open — 2024. Полуфинальные пары. Мужчины:

Новак Джокович (Сербия, 1) – Янник Синнер (Италия, 4)

Даниил Медведев (Россия, 3) – Александр Зверев (Германия, 6).

Отметим, что ранее на Открытом чемпионате Австралии по теннису у мужчин было установлено уникальное достижение. Впервые в Открытой эре в стадию 1/4 финала смогли пробиться сразу шесть лучших теннисистов рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В четвертьфиналах Джокович обыграл американца Тейлора Фритца (12), Синнер — россиянина Андрея Рублёва (5), Медведев — поляка Хуберта Хуркача (9), а Зверев сенсационно выбил с турнира испанца Карлоса Алькараса (2). \