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«У меня много крови под ногтями». Зверев — о медицинском перерыве в матче с Алькарасом

«У меня много крови под ногтями». Зверев — о медицинском перерыве в матче с Алькарасом
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Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде, шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал победу над двукратным чемпионом турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Сегодня я играл с одним из лучших в мире – последние два года он постоянно был либо первым, либо вторым, взял два титула на турнирах «Большого шлема». Когда ведёшь 6:1, 6:3, 5:2, то начинаешь думать – мы же все люди. В четвёртом сете я хорошо поборолся, не отпустил его и смог завершить матч.

(на вопрос о медицинском тайм-ауте в третьем сете) Сейчас чувствую себя нормально (смеётся). У меня много крови под ногтями, это довольно болезненно. Я её выкачиваю перед каждым матчем, но, когда много бегаешь, мозоли возвращаются. Нужно было поменять повязку. Но лучше, чтобы у меня что-то болело, но я был в полуфинале, чем если бы я сейчас сидел дома», — сказал Зверев в интервью на корте.

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