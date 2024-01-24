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Даниил Медведев впервые встретится с Александром Зверевым на турнире «Большого шлема»

Даниил Медведев впервые встретится с Александром Зверевым на турнире «Большого шлема»
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере встретится с олимпийским чемпионом 2020 года, шестой ракеткой мира немцем Александром Зверевым на турнире «Большого шлема».

Удивительно, но за насыщенную историю встреч (18 поединков) Медведев и Зверев ни разу не пересекались на «Шлемах». Даниил ведёт в данной серии со счётом 11-7. Интересно, что в прошлом сезоне россиянин одержал победу в пяти из шести матчей с немцем.

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