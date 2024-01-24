Карлос Алькарас прокомментировал поражение от Зверева на Australian Open — 2024

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

«Рад, что в конце третьего сета стал показывать великолепный теннис. В начале четвёртого я не смог удержать этот уровень. Очень жаль. Но в любом случае у меня получилось забрать его подачу, остаться в игре. У меня были шансы при 4:3 в четвёртом сете, но я ими не воспользовался.

В четвёртом сете я показал хороший теннис. Не лучший свой уровень, но хороший. Не использовал свои шансы. Уровень скакал туда-сюда, подача так и не пошла. Он здорово играл на приёме. Было тяжело справиться с давлением, которое он оказывал на моей подаче. Вот и всё. Мне надо прибавлять, продолжать работать над этим. Но мой сегодняшний уровень – это позор.

Если забыть это, то я покидаю турнир в хорошем расположении духа. В целом я провёл хороший турнир, сыграл великолепные матчи. Четвертьфинал «Шлема» — хороший результат. Не то, что я хотел, но неплохой. До этого я здорово играл и выходил на этот матч с большой уверенностью в себе. Начало матча и концовка с моей стороны – ужасны. Но это теннис», — сказал Алькарас на послематчевой пресс-конференции.