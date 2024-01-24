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Янчук объяснил, почему Медведеву на AO будет сложнее со Зверевым, нежели с Алькарасом

Янчук объяснил, почему Медведеву на AO будет сложнее со Зверевым, нежели с Алькарасом
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы на победу чемпиона US Open – 2021 россиянина Даниила Медведева (3) в матче с немцем Александром Зверевым (6) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024.

В четвертьфинальном раунде Медведев в пяти сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача (9), а Зверев — в четырёх испанца Карлоса Алькараса (2).

«Что касается полуфинала, то Даниил мог бы справиться и со Зверевым, и с Алькарасом. С немцем может быть чуть сложнее, поскольку он классический игрок и действует стабильнее. Плюс история взаимоотношений говорит в пользу Медведева. Вопрос в том, успеет ли он восстановиться физически, чтобы сыграть в таком же стиле. Похоже, Даниил нащупал свою игру, поэтому должен справиться со Зверевым», — приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт».

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