Мартина Навратилова обозначила фаворитку в матче Соболенко с Гауфф на Australian Open

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о предстоящем матче белоруски Арины Соболенко (2) с американкой Кори Гауфф (4) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок пройдёт завтра, 25 января.

Напомним, в последний раз Соболенко встречалась с Гауфф в финале US Open — 2023 и проиграла ей в трёх сетах.

«Думаю, в этот раз Соболенко будет намного сильнее с ментальной точки зрения. Я не думаю, что она позволит публике сбить её с толку, как это было на Открытом чемпионате США.

Коко играет не так хорошо, как в Нью-Йорке, так что это будет скорее испытанием на прочность духа, а не чем-то ещё, но, учитывая то, как играет Соболенко, я думаю, что Коко будет очень трудно победить», — сказала Навратилова в эфире Tennis Channel.